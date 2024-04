Razer Viper Ultimate, cala vertiginosamente il prezzo del mouse gaming TOP!

Razer Viper Ultimate con tanto di dock di ricarica, è un’arma letale nelle mani dei giocatori più esperti. I Pro, i giocatori più esigenti e appassionati vogliono e utilizzano dispositivi con caratteristiche e prestazioni di alto livello, che possano garantire quel millisecondo di vantaggio che fa la differenza tra una vittoria e una sconfitta. In tal senso lo sconto sontuoso proposto da Amazon ci permette di acquistare, con una bella sforbiciata sul prezzo di listino, un mouse dalla caratteristiche Premium senza compromessi. L’offerta è eccezionale: un MENO 41% che abbassa drasticamente il costo da 170 euro a 100 euro! Per un dispositivo Premium come questo 70 euro risparmiate sono un’offerta generosissima più unica che rara!

Premium senza compromessi

Il prezzo pieno di listino di Razer Viper Ultimate ci fa capire come questo mouse sia un dispositivo di fascia alta, assolutamente Premium con caratteristiche che pochi altri dispositivi possono vantare.

Tutto ci parla di eccezionalità: il design è ambidestro, è ergonomicamente ineccepibile e i materiali sono estremamente resistenti e di grande qualità, ma il peso è decisamente contenuto, solo 74 grammi! Un peso piuma che non affaticherà mai il polso nemmeno durante lunghe sessioni di gioco! A certificare questa sua qualità è il fatto che Razer Viper Ultimate sia stao progettato per gli Esport!

Razer Viper Ultimate permette una libertà di movimento senza precedenti grazie alla sua tecnologia wireless HyperSpeed, che garantisce una connessione più veloce e stabile rispetto ai tradizionali mouse wireless. La precisione è assicurata dal sensore ottico Focus+ da 20.000 DPI, rapido e soprattutto velocissimo, garantito per una durata di 70 milioni di clic!

L’efficienza migliorata dell’alimentazione wireless gli permette di funzionare al massimo delle prestazioni per 70 ore consecutive, un valore da primo della classe, di fatto è possibile caricarlo una volta a settimana giocando 10 ore al giorno!

Da ultimo Razer Viper Ultimate viene venduto insieme ad uno stilosissimo dock di ricarica con, ovviamente, il sistema di illuminazione led Razer Chroma, che può attingere ad una palette di ben 16,8 milioni di colori!

L’offerta Amazon è eccezionale: un MENO 41% che abbassa drasticamente il costo di Razer Viper Ultimate da 170 euro a 100 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.