Razer Wolverine V2 Pro, il controller Super Premium per e-sports al MENO 20 PER CENTO!

Razer Wolverine V2 Pro non è un normale pad per PlayStation 5 e PC. Facendo un paragone automobilistico potremmo dire che Razer Wolverine V2 Pro sarebbe la Ferrari dei pad, un dispositivo che banalmente potremmo definire SUPER PREMIUM, pensato come un vero strumento per gareggiare, un dispositivo con gli e-sports scritti nel proprio dna. Da fuori è quasi un pad come tanti altri, ma basta girarlo, basta guardarlo con un minimo di attenzione in più per capire che Razer Wolverine V2 Pro è davvero qualcosa di diverso! Ovviamente essendo la Ferrari dei pad, Razer Wolverine V2 Pro non ha un prezzo popolare, ovvero 262,21 euro! Ma col SUPER SCONTO Amazon MENO 20% possiamo farlo nostro risparmiando 52 euro!

Razer Wolverine V2 Pro, PRO in tutti i sensi

Razer Wolverine V2 Pro ha una dotazione tecnologica e soluzioni tecniche di grande funzionalità, fatte apposta per dare un vantaggio competitivo nei tornei di e-sports. Il primo punto di forza è una connessione wireless ultra-rapida a 2,4 GHz che assicura zero latenza e zero interferenze. Se per un controller da gara è stata scelta una connessione wireless e non una cablata, vuol dire che quella senza fili è pari a quella col cavo, stesse prestazioni!

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa offre questo pad:

Pulsanti azione mecha-tattili Razer con una distanza di attuazione più breve per una pressione dei tasti più rapida.

D-Pad con micro-switch a 8 vie per la massima precisione e sensibilità nei movimenti.

Razer HyperTrigger: i grilletti che possono passare da pressioni complete e misurate a clic fulminei

6 pulsanti rimappabili (4 grilletti e 2 bumper) e levette intercambiabili per modulare con grande facilità pressione e grip

Razer Chroma RGB, 16,8 milioni di colori a disposizione per illuminare il pad

Se i tornei sono il vostro pane quotidiano, o semplicemente volete il pad per veri Pro più completo e personalizzabile disponibile sul mercato, allora Razer Wolverine V2 Pro è la scelta giusta. Il prezzo di listino è anch’esso da Pro, ma per fortuna c’è un bel MENO 20% che ci permette di risparmiare 52 euro!

