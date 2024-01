Realizza questo romantico vecchio negozi di pescatori in mattoncini: tuo con soli 34 euro!

Urgear ideas ha ideato questo vecchio negozio dei pescatori, in mini mattoncini da costruzione, set per adulti ma anche per bambini dai 7 anni in su. Totale 1881 pezzi. Oggi puoi prenderlo a soli 34,99 euro con il 12% di sconto.

Urgear ideas vecchio negozio dei pescatori: le caratteristiche

Il set di mini blocchi da costruzione del negozio Fisherman’s Village si ispira agli idilliaci villaggi di pescatori d’Europa, dove i pescatori esercitano il loro mestiere tra incantevoli case, barche e creature marine. Sarete trasportati in questo mondo incantevole dal design intricato, caratterizzato da edifici, barche e creature marine realistiche che sicuramente accenderanno la vostra immaginazione. I mini mattoncini del Villaggio del Pescatore sono realizzati con una meticolosa attenzione ai dettagli per creare un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente. I tetti degli edifici sembrano essere stati rattoppati con tavole di legno, per dare un tocco di autenticità al set. Il set include anche una serie di accessori, come reti da pesca, salvagenti e persino adorabili animali domestici come gatti, cani e granchi.

Il Vecchio Negozio dei Pescatori casa è realizzato con materiali di alta qualità, sicuri e durevoli per il gioco dei bambini. Ogni blocco è realizzato con precisione e cura, assicurando che si incastrino perfettamente e in modo sicuro. Un regalo perfetto per tutti i bambini che amano giocare con i blocchi da costruzione o che sono interessati alle creature marine e alla vita costiera. È il modo perfetto per incoraggiare la creatività e l’immaginazione, fornendo allo stesso tempo ore di gioco divertenti e coinvolgenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.