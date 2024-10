Realme 12: lo smartphone che accontenta tutti è scontatissimo su Amazon

Ecco per te uno smartphone di ultima generazione che oggi puoi acquistare ad un prezzo minimo! Si tratta del Realme 12, al momento disponibile su Amazon a soli 159 euro con uno sconto maxi del 24%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone Realme 12

Lo smartphone Realme 12 è un modello di ultima generazione che vanta specifiche tecniche all’avanguardia che accontentano qualsiasi tipologia di utente.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo Processore Snapdragon 685 che è uno dei migliori nella sua categoria e che offre velocità di elaborazione più rapide e una maggiore fluidità di multitasking qualsiasi operazione tu stia effettuando.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è sicuramente il suo sistema di raffreddamento VC da 4.392 mm² che copre le principali fonti di calore della scheda madre: questo vuol dire che avrai un’esperienza di gaming sempre fluida e velocissima anche durante le lunghe sessioni di gioco.

Inoltre il cellulare dispone della modalità Rainwater Smart Touch che garantisce un’efficace interazione con lo schermo, anche sotto la pioggia, oltre allo Scanner di impronte digitali in-display per uno sblocco istantaneo con una velocità di 0,55 secondi.

Non è da meno la sua straordinaria batteria da 5000 mAh che offre potenza per tutto il giorno anche se lo utilizzi in modo intensivo. In più, grazie alla Ricarica SUPERVOOC da 67 W, potrai ricaricare lo smartphone da 1 al 50% in soli 19 minuti.

