Realme 12 Pro+ (12+512GB) in super offerta a 499€ da MediaWorld

Il nuovo Realme 12 Pro+, nella configurazione 12+512GB, figura tra le offerte più interessanti di giornata in casa MediaWorld. Grazie alla promo Let’s Go Eco Tech, è in vendita a 499 euro invece di 547,99 euro (prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). In più è possibile beneficiare sia della consegna gratuita che del finanziamento a tasso zero in 20 rate da 24,95 euro al mese.

Ottimo display, comparto camere sorprendente e autonomia al top: questi i principali punti di forza Realme 12 Pro Plus 5G, che si candida da subito a diventare uno dei migliori medi di gamma nella fascia di prezzo intorno ai 500 euro.

Realme 12 Pro+ nella versione da 512GB in offerta a 499 euro sul sito di MediaWorld

Una delle componenti più importanti di questo Realme è la cura riservata ai materiali e all’ergonomia. Il telefono risulta molto piacevole da tenere in mano, grazie in particolare alla back cover in simil pelle che fa tutta la differenza di questo mondo.

Ottimo anche il display: un AMOLED da 6,7 pollici, 394 PPI e refresh rate a 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge il valore di 950 nits, un risultato che può sembrare insufficiente ma che in realtà non inficia la qualità del pannello montato da Realme.

Ma ciò che distingue il nuovo Realme da tutti gli altri medi di gamma della sua fascia di prezzo è il comparto camere. Su tutti spicca la periscopica 3X, presente dieci volte su dieci solo sui top di gamma.

L’autonomia infine è un ulteriore punto di forza del telefono: la capacità è pari a 5.000 mAh, con ricarica rapida a 67W, che portano ad ottenere un’ottima autonomia. Al termine di una giornata di utilizzo intenso, la batteria avrà ancora oltre il 30% residuo.

Il medio di gamma Realme 12 Pro+ 5G da 512GB è in offerta a soli 499 euro sul sito mediaworld.it, con la possibilità di dilazionare la spesa in 20 rate a interessi zero da 24,95 euro al mese. Le spese di spedizione sono gratis.

