Realme 12 Pro+ 5G in sconto POTENTE su Amazon: -20% per lo smartphone IDEALE

Ci sono alcuni modelli di smartphone che, per un motivo o per un altro, piacciono a tutti. E il Realme 12 Pro+ è uno di questi, considerato il suo design meraviglioso e la scheda tecnica adatta ad ogni tipo di esigenza. Se hai deciso di comprarlo, allora devi farlo oggi stesso. Con le Offerte di Primavera, Amazon te lo propone a 399,99 euro. Con uno sconto già applicato del 20% sul prezzo del listino. Disponibile nella colorazione Navigator Beige, ti permetterà di godere del SoC Snapdragon 7s Gen 2 col 5G incluso. Sfrutta subito la promo folle di Amazon, è uno smartphone che non ti farà mancare mai più nulla.

Realme 12 Pro+: fotocamere top, chip di ultima generazione e il display più bello di tutti

Questo Realme 12 Pro+ sembra essere la definizione perfetta di ottimo rapporto qualità-prezzo. Ad una cifra inferiore rispetto ai top di gamma Samsung ed Apple, ti darà modo di godere di una scheda tecnica di livello assoluto. Grazie al suo display curvo da 120 Hz, per un’esperienza visiva che nulla ha da invidiare ai flagship del settore. A cui si accompagna il Pro-XDR, il picco di luminosità a 950 nit e l’attenuazione PMW a 2.160 Hz.

Un grande focus è stato rivolto al design che, oltre ad essere bellissimo da vedere, ha avuto una lavorazione magistrale anche per la ricerca dei materiali. Tutto ispirato agli orologi di lusso, nella sua colorazione Navigator Beige vi farà innamorare. E poi non si può non parlare del comparto fotografico, realizzato insieme a Sony per una lente principale periscopica IMX890 OIS. Che grazie all’algoritmo MasterShot omnifocale integrato, ti permetterà di vivere un’esperienza di ultima generazione a portata di mano.

Godi immediatamente dell’offerta pazzesca di Amazon, con uno sconto di 100 euro potrà risparmiare ulteriormente su uno smartphone già di per sé piuttosto conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.