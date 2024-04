Realme 12 Pro+ crolla a 100 EURO IN MENO: fotocamera Sony e 256 GB di memoria

Hai bisogno di sostituire il tuo vecchio smartphone con un modello completamente nuovo? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti il realme 12 Pro+ in offerta al sensazionale prezzo di soli 399 euro, con ben 100 euro in meno rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso realme.

realme 12 Pro+: potenza al giusto prezzo

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon lo smartphone si presenta nella sua splendida colorazione Submarine Blue, davvero perfetta ed elegante per tutti i gusti e preferenze. Il vero punto di forza alla base di questo realme 12 Pro+ è senz’ombra di dubbio rappresentato dalla sua fotocamera con sensore Sony IMX890 OIS, che ti permette di immortalare i tuoi migliori ricordi ovunque ti trovi.

Davvero ottimo il display, in questo caso curvo, con 120 Hz di frequenza d’aggiornamento che ti garantiscono il massimo della fluidità e dinamicità possibile. Molto apprezzata anche la compatibilità con la tecnologia Pro-XDR, che assicura il massimo della luminosità e del contrasto per ogni contenuto possibile. Grazie all’elevata definizione dello schermo avrai infatti la possibilità di guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche i più piccoli dettagli.

La memoria interna da 256 GB ti consente poi di archiviare tutte le foto, video e qualsiasi altro file che desideri, senza avere la costante preoccupazione di liberare spazio. L’autonomia in questo caso è semplicemente sensazionale, grazie alla batteria da ben 5000 mAh di capacità che ti permette di arrivare alla fine della giornata senza la necessità di portarti dietro powerbank o altri accessori simili per la ricarica.

Ti bastano poco più di 390 euro per portarti a casa uno smartphone davvero eccezionale, perfetto per ogni attività di cui hai bisogno quando sei in giro: questo e altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente l’acquisto di questo realme 12 Pro+ in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.