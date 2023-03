Realme Buds Air 3 Neo danno il benvenuto alla Primavera di Amazon (-33%)

Un’autonomia di 30 ore, una cancellazione del rumore per le chiamate basata sull’intelligenza artificiale e un amplificatore dei bassi da 10 mm. Non ci vuole molto per capire il motivo per cui le Buds Air 3 Neo di realme siano oggi considerate tra le migliori cuffie per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato sotto i 50 euro. Grazie alle Offerte di Primavera Amazon le trovi in offerta a 26,99 euro, 13 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico (-33%).

Realme Buds Air 3 Neo in sconto del 33% su Amazon

Le Realme Buds Air 3 Neo sanno regalarti alti cristallini, medi morbidi e bassi vibranti, grazie a un amplificatore avanzato e alla particolare struttura a diaframma. L’ottima esperienza di ascolto è suggellata dalla cancellazione del rumore ambientale regolata da un algoritmo proprietario che sfrutta l’intelligenza artificiale per eliminare il rumore di sottofondo andando a isolare in contemporanea le voci delle persone. Nel complesso, l’esperienza d’uso è al top, sia per il design ergonomico delle cuffie che per la loro vestibilità una volta indossate, oltre ai comandi touch smart che ti consentono di avere il pieno controllo degli auricolari con una semplicità disarmante. L’ultimo tassello di un puzzle perfetto è il supporto alla ricarica rapida: bastano appena 10 minuti per ottenere 120 minuti di riproduzione, senza dimenticare le 30 ore di autonomia offerte dalla custodia di carica.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon. Se vuoi riceverle a casa tua già domani, completa l’ordine entro la mezzanotte di oggi. E se sei abbonato a Prime, per te la spedizione è gratuita.

Se hai uno smartphone Android e un budget di pochi euro, puoi trarre il massimo valore dal tuo acquisto scegliendo le Buds Air 3 Neo. Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon per approfittare del 33% di sconto sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.