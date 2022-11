Realme GT 2 Pro, display AMOLED 2K e 5G per avere TUTTO (-23%)

Uno smartphone che tra le mani non solo sa, ma è Premium. Un vero gioiellino da acquistare se sei in cerca di un prodotto che possa darti di tutto e di più. Sto parlando proprio del magnifico Realme GT 2 Pro, un vero colosso nel campo Android.

Disponibile con un bel ribasso pari al 23% su Amazon, secondo è la tua occasione buona quindi non sprecarla. Collegati subito sulla pagina per completare l’acquisto a soli 658€. Se vuoi paghi anche con finanziamento a tasso Zero.

Le spedizioni, come sempre, non sono un problema visto che con Amazon Prime sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Realme GT 2 Pro, uno smartphone che non conosce limiti

Potrei dirti i punti forti di questo smartphone, ma a leggere una scheda tecnica siamo tutti bravi. Quello che voglio dirti, invece, che con questo Realme GT 2 Pro tra le mani non finisci mai di rimanere sorpreso.

Perfetto praticamente per tutto quello che vuoi, ti godi applicazioni, gaming mobile, fotografie e tutto il resto. Dopotutto una feature da non sottovalutare è proprio il display AMOLED con risoluzione 2K. Se decidi di guardare qualcosa in streaming scegli con parsimonia o altrimenti ti sembrerà di vivere l’esperienza come se fosse dal vivo.

Batteria inesauribile con ricarica a 65W per andare avanti e indietro senza mai fermasi. 256 GB di memoria su cui salvare di tutto e di più e fotocamera con doppio stabilizzatore. Insomma, trovare un difetto mi sembra praticamente impossibile.

Per non farti mancare proprio niente, non posso non dirti che non mancano all’appello la possibilità di inserire al suo interno due SIM e navigare in 5G.

Non aspettare un secondo in più e collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo meraviglioso Realme GT 2 Pro a soli 658€. Con il finanziamento a Tasso Zero lo paghi un po’ al mese e realizzi il tuo sogno. Ti ricordo che le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.