Realme GT 7 Pro: con il coupon sconto Amazon lo acquisti ad una spesa mini

Se desideri uno smartphone nuovo ma non sai su quale modello puntare, ti consigliamo senza dubbio il Realme GT 7 Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 819 euro grazie ad un coupon da 60 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Realme GT 7 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Realme GT 7 Pro vanta, innanzitutto, un processore Snapdragon 8 Elite, realizzato grazie ad un processo avanzato a 3 nm di TSMC, che regala prestazioni incredibili in ogni campo così da poter effettuare tutto ciò che vuoi in modo ottimale e fluido.

Un’altra specifica per cui si contraddistingue dagli altri modelli è rappresentata dalla sua Tripla fotocamera Sony che permette di realizzare foto e video da vero professionista in ogni condizione di luce esterna, con colori sempre brillanti e dettagli minuziosi.

Questo smartphone è dotato anche di un display piatto Eco OLED Plus con una risoluzione da 1,5K e una gamma cromatica 8T LTPO che offre immagini impeccabili anche sotto la luce diretta del sole, così da poter godere sempre al massimo di qualsiasi contenuto multimediale.

Anche la batteria Titan da 6500mAh noon è da meno, garantendo un’efficienza energetica che supera le 24 ore così da poter utilizzare il dispositivo per una giornata intera senza alcuna preoccupazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.