Realme GT 7 Pro: offerta lampo Amazon sullo smartphone dei tuoi sogni

Amazon ha lanciato un’offerta lampo su uno degli smartphone più innovativi sul mercato! Si tratta del Realme GT 7 Pro, oggi disponibile a soli 683 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitatissimo!

Realme GT 7 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Realme GT 7 Pro è uno smartphone di ultima generazione è dotato di un chip Snapdragon 8 Elite realizzato grazie a un processo avanzato a 3 nm di TSMC, in grado di offrire prestazioni elevate e un consumo energetico ridotto.

Un’altra specifica che lo rende unico è la sua tecnologia dello schermo Eco OLED Plus con protezione degli occhi Realme per prendersi cura della salute degli occhi anche se lo utilizzi in modo intensivo per molte ore. La visualizzazione sarà sempre impeccabile con immagini dai colori nitidi e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Non è da meno la potente batteria da 6500 mAh che ti accompagna per più di una giornata senza alcuna preoccupazione. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 120 W, potrai caricarlo al 100% in 37 minuti ottimizzando i tempi.

Allo stesso tempo, questo modello vanta due fotocamere principali Sony da 50 MP con le quali potrai realizzare foto e video dai particolari dettagliati anche nelle ore serali.

