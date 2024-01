realme Narzo 50i Prime è il LOW COST da acquistare oggi su Amazon

Amazon è ancora una volta al tuo fianco dandoti la possibilità di acquistare un budget phone Android di buon livello: stiamo parlando di realme Narzo 50i Prime, un tra i più popolari device oggi venduto a prezzo regalo.

Amatissimo da tantissimi utenti rimasti colpiti dalle sue qualità, quest’oggi puoi acquistarlo anche tu spendendo appena 95€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Il budget phone realme Narzo 50i Prime costa una sciocchezza su Amazon: occasione unica

Lo smartphone del colosso cinese ha molto per cui essere apprezzato, a maggior ragione adesso che lo puoi acquistare un prezzo super conveniente. Realme Narzo 50i Prime monta un buon pannello da 6.5 pollici con cui guardare contenuti video ad alta risoluzione, un buon comparto hardware ideale per avviare le app più comuni e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno intero.

Non c’è male neppure dal punto di vista fotografico: frontalmente il piccolo sensore è al tuo fianco per selfie di qualità da condividere al volo sui social, mentre sul versante posteriore il sensore principale è a tua disposizione per scattare e registrare video ad alta risoluzione.

Con appena 95€ su Amazon hai finalmente a portata di mano un budget phone Android di cui non ti pentirai; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa già nella giornata di domani e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

