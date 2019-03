Di Candido Romano, 28 Marzo 2019

Acer Aspire C24 è un PC desktop all-in-one, cioè un dispositivo che comprende uno schermo e all’interno tutta la componentistica hardware per funzionare. Un computer dall’estetica alquanto minimalista, adatto per tutta la famiglia e l’utilizzo quotidiano, per navigare sul web, per l’intrattenimento tramite le popolari piattaforme di streaming come Netflix, oppure per la scrittura e l’utilizzo dei diversi programmi di Office, come Word o Excel per il lavoro. Esteticamente si presenta elegante, con cornici molto sottili e uno schermo ampio e presenta delle caratteristiche tecniche interessanti. Adatto quindi sia a un utilizzo domestico che professionale, all’interno della confezione sono disponibili anche mouse e tastiera.

Acer Aspire C24

Il design è concentrato tutto sullo schermo, a parte il mouse e la tastiera wireless presenti nel modello C24-865, che sono in plastica rigida e di colore nero opaco. L’ingombro è minino, il display decisamente sottile e il piedistallo slanciato. Sulla parte frontale sono da apprezzare i bordi molto sottili, tranne la parte in basso che ospita il logo Acer. Anche l’alimentatore risulta piuttosto piccolo, per un prodotto che nella sua complessità può essere giudicato come salva spazio in tutte le sue componenti.

L’estetica di Acer Aspire C24 punta quindi tutto sulla semplicità delle forme. Il telaio è in alluminio spazzolato, che dona una sensazione premium, anche se tutto il resto è in plastica. Il pulsante di accensione è posizionato sulla parte inferiore, mentre le connessioni sono posizionate tutte sul retro d questo PC all-in-one. Girando lo schermo si trovano quindi due porte USB, una HDMI, una porta Ethernet e quella per l’alimentazione. In alto, sempre sul retro, ci sono altre due porte USB e uno slot per le scheda SD standard. Due delle porte USB sono 2.0, le altre due invece 3.1 Gen 1.

Il modello Acer Aspire C24-865 ha uno schermo da 23,8 pollici IPS con risoluzione Full HD da 1920 x 1080, con ottimi angoli di visuale. I colori sono ben riprodotti e gode di una buona luminosità, con tanto di tecnologia BlueLightShield e Flickerless per evitare l’affaticamento degli occhi. Dotato anche di due casse audio nascoste nella parte centrale del dispositivo. Il colore è argento, mentre le dimensioni sono di 321 x 540 x 11,6 millimetri. C’è anche una particolare webcam rimovibile.

Il processore è un Intel Core i5-8250U Quad core con velocità a 1,60 GHz (Turbo a 3,40 GHz), che lavora insieme alla una scheda grafica integrata Intel Graphics 620. La RAM è di 8 GB DDR4 ma è espandibile fino a un massimo di 16 GB, mentre ha una memoria di archiviazione SSD da 256 GB. Il sistema operativo è Windows 10 Home. Dal punto di vista della connettività è presente un’antenna wireless 802.11ac posizionata strategicamente per avere la migliore connessione.

Esiste anche il modello Aspire C24-860, dotato però di hard disk meccanico da 1 TB e processore Intel i5-7200U. Meno costoso, ma anche meno potente.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il modello C24-865 di questo computer All-in-one è già disponibile e viene venduto al prezzo di 899 euro sullo store ufficiale di Acer, ma spesso è in sconto, anche su diversi store online. Il modello C24-860 invece viene venduto online a un prezzo che varia dai600 ai 700 euro.