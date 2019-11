Di Flavio Piccioni, 21 Novembre 2019

Quando si cerca un nuovo laptop, MSI non è il primo nome che viene in mente, probabilmente perché non ha una presenza massiccia nei negozi o non è pubblicizzato come altri brand, ma chi conosce il mondo dei PC sa che invece si tratta di un’azienda sempre attenta a sviluppare e produrre macchine solide e ben funzionanti, con prestazioni sempre elevate. E infatti MSI è popolare soprattutto nel settore del gaming, sebbene ultimamente stia strizzando l’occhio al mondo dei creators con una serie di computer che uniscono prestazioni e design: abbiamo provato MSI Prestige 15, vediamo quali sono state le nostre impressioni.

MSI Prestige 15: tutti i dettagli

Costruito con scocca completamente in alluminio e con la possibilità di aprire il display fino a 180°, MSI Prestige 15 è caratterizzato da bordi sottili intorno al display IPS da 15,6” e da un ampio touchpad sotto alla tastiera retroilluminata, all’interno del quale è presente il lettore d’impronta digitale. In corrispondenza dello snodo è presente una griglia lungo tutto il lato del notebook, all’interno della quale sono presenti gli altoparlanti stereo 2x2W. Sopra al display c’è invece la webcam HD (720p@30fps) con due microfoni.

Le dimensioni sono di 356,8×233,7×15,9mm ed il peso di 1,6Kg. Sul lato sinistro sono presenti due porte USB-C (USB 3.2 Gen.2 con supporto Display Port, Thunderbolt 3 e ricarica Power Delivery a 90W), una HDMI (4K@60fps), il jack combo da 3,5mm (audio + microfono) e i LED di sistema; a sinistra troviamo invece due porte USB-A (3.2 Gen.2) ed uno slot per microSD. Sotto alla scocca c’è una serie di gommini per tenere il device distaccato dalla superficie di appoggio ed un ricambio d’aria per evitare il surriscaldamento del processore.

All’interno del laptop troviamo un processore Intel i7 10710U di decima generazione (Comet Lake) a sei core, scheda grafica NVIDIA GeForce GTX-1650 Max-Q con 4GB di memoria GDDR5, 16GB di RAM DDR4-2666 (con supporto fino a 64GB) ed archiviazione SSD da 512GB.

Le connettività comprendono il Bluetooth 5.0 e il WiFi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) dual-band, mentre il sistema operativo preinstallato è Windows 10, in versione Pro o Home.

La batteria è una 4 celle ai polimeri di litio da 82Wh e, secondo il produttore, garantisce ben 16 ore di utilizzo e aggiunge 2 ore di utilizzo con 15 minuti di ricarica.

Disponibilità e prezzo (↑)

Il laptop MSI Prestige 15 è disponibile su Amazon e in selezionati negozi di informatica al prezzo consigliato di €1499.

Non appena abbiamo estratto il laptop dalla scatola abbiamo subito notato il design semplice ma dalle linee simmetriche ed eleganti, con una colorazione grigio scuro che gli dà quel tocco in più di professionalità. MSI Prestige 15 è molto bello, ma anche ben costruito con una scocca interamente in alluminio e cerniere robuste; è infatti conforme allo standard militare MIL-STD 810G che ne certifica la buona fattura. Il display può essere aperto fino a 180°, così da evitare danni accidentali, e anche la parte interna è decisamente gradevole da guardare.

Abbiamo bordi sottili intorno al display, con risoluzione Full HD (esiste una versione con display 4K ma non è disponibile al momento in Italia) ed un’ottima qualità d’immagine. È un piacere guardare immagini ad alta risoluzione o film su Netflix, con una visibilità che si mantiene buona anche all’aperto.

La tastiera è ben ergonomica, con tasti ampi ed un font che si differenzia da quello classico degli altri laptop, e presenta una retroilluminazione in bianco freddo che la rende ben visibile anche al buio, senza infastidire la vista. Il touchpad sottostante è anch’esso ricoperto in materiale metallico, dando una soluzione di continuità alla scocca; di dimensioni ampie, esso è anche molto preciso e sempre piacevole da toccare, mantenendo una scorrevolezza delle dita fluida anche quando abbiamo le mani umide. All’interno del touchpad è poi posizionato il sensore d’impronta, veloce nello sblocco sebbene preferiamo usare il riconoscimento facciale di Windows Hello, ma compatibile anche con autenticazione senza password FIDO 2 per molti servizi web.

Buona la scelta di includere due porte USB-C, entrambe abilitate alla ricarica e compatibili con lo standard Power Delivery (PD). Il caricabatteria in confezione eroga ben 90 Watt di potenza e ricarica la batteria in circa un’ora e mezza, ma qualora ce ne fosse bisogno possiamo usare un caricabatteria o un power bank da smartphone, purché sia compatibile con lo standard Power Delivery, naturalmente ricaricando più lentamente (abbiamo provato con un caricabatteria PD da 45W). Le porte USB-C supportano l’uscita video Display Port e possono quindi essere utilizzate per un monitor esterno, oltre a supportare trasferimenti di dati ad alta velocità con Thunderbolt 3. La dotazione delle porte è già abbastanza completa, avendo una HDMI e due USB-A, ma con un hub Type-C possiamo ulteriormente estendere le connettività del PC ad ogni possibile utilizzo.

Passando alle prestazioni della macchina, non possiamo che essere soddisfatti: il processore è un Intel Core i7 di ultima generazione, e abbinato alla GPU Nvidia e ai 16GB di RAM della configurazione standard non delude nemmeno con applicazioni più assetate di risorse quali quelle per l’editing video. Da notare che sia per la memoria RAM che per la SSD sono presenti due slot, di cui uno solo occupato, quindi qualora se ne volessero aumentare le dimensioni la cosa è fattibile e molto semplice, anche per mani non troppo esperte. Velocissima poi la connessione a internet, grazie alla presenza del nuovo WiFi 6 che riesce a sfruttare al massimo la banda disponibile.

Aggiungiamo la presenza di un ottimo sistema di raffreddamento con tecnologia proprietaria Cooler Boost 3 in grado di mantenere la temperatura dello chassis sempre sotto controllo, e della certificazione Professional Quiet Mark che garantisce la silenziosità delle due ventole. Ed infatti dobbiamo confermare entrambe le cose: non abbiamo mai riscontrato surriscaldamenti né rumori anomali durante il lavoro.

Da segnalare che l’audio non è altissimo, e sebbene sia sufficiente per un uso lavorativo avremmo preferito una qualità superiore durante l’ascolto di musica o dell’audio di un film, dove si nota maggiormente l’assenza dei bassi e la mancanza di spazialità.

Decisamente ottima invece l’autonomia: non siamo mai arrivati a fine giornata senza carica, e spesso siamo riusciti a lavorare per due giorni interi. Anche con visione di film durante i trasferimenti e giornate intere di lavoro non abbiamo mai avuto bisogno di controllare lo stato della batteria.

In conclusione possiamo dirci pienamente soddisfatti del nuovo laptop di MSI, che è allo stesso tempo bello e decisamente performante. Il prezzo è in linea con altre soluzioni dalle caratteristiche simili, ed il design compatto e leggero ne favorisce la portabilità.