Di Flavio Piccioni, 9 Settembre 2020

Padmate negli ultimi anni si è fatta conoscere grazie a prodotti di successo come le PaMu Scroll e le PaMu Slide, senza dimenticare la storia come produttore per aziende del calibro di Monster, Nokia, Huawei e Xiaomi; in questi giorni l’azienda cinese ha lanciato i suoi nuovi auricolari True Wireless caratterizzati dall’uso di un doppio processore per la cancellazione attiva del rumore, e proprio dalla presenza dell’ANC viene il nome scelto per questo nuovo prodotto: PaMu Quiet.

La forma del case delle nuove PaMu Quiet è piuttosto originale, di forma tonda con un pulsante che ricorda quello dei vecchi orologi da taschino. E proprio come un vecchio orologio basta premere il pulsante per aprire lo sportellino che rivela gli auricolari, con le ormai immancabili asticelle. Intorno allo sportello è presente una corona in LED blu che indica il livello della batteria durante la ricarica. Troviamo poi una porta USB-C, mentre la parte posteriore del case contiene il modulo per la ricarica wireless, quindi basta poggiarlo su una base di ricarica compatibile con lo standard Qi per ricaricare case e auricolari.

Il case ha dimensioni di 83x70x32,7mm e peso di 91 grammi, ed al suo interno è presente una batteria agli ioni di litio da 500mAh. Le dimensioni degli auricolari sono invece di 34,7x26x21,6mm per un peso unitario di 5,1 grammi. All’interno di ogni auricolare è presente una batteria bottone della capacità di 45mAh in grado di garantire un’autonomia di circa 3,5 ore con volume al massimo e ANC attivo, mentre sfruttando la batteria della custodia si arriva ad un’autonomia superiore alle 10 ore, grazie alle due ricariche complete che può effettuare il case. Il tempo di ricarica completa del case con auricolari al suo interno è invece di circa 2 ore.

Ogni auricolare ha poi 3 microfoni, per gestire al meglio l’elaborazione e la cancellazione dei rumori, oltre a due fessure per lasciar passare aria ed evitare l’effetto stetoscopio con orecchie tappate. All’interno troviamo il nuovo chip Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5124, in grado di garantire ottime prestazioni e bassa latenza oltre alla compatibilità con i protocolli aptX per l’audio ad alta qualità, ed un chip AMS3460 per ridurre i rumori ambientali di 40dB senza impattare sulla qualità musicale. Per la riproduzione musicale c’è infine un driver da 10mm in PEN e Titanio (il PEN, o polietilene naftalato, è un polimero simile al più comune PET ma dalla maggiore resistenza a calore e sollecitazioni meccaniche) con equalizzazione a tre bande.

Non mancano poi i controlli touch per le operazioni più consuete come play/pausa, prossimo/precedente, risposta/declino di una chiamata, lancio dell’assistente vocale predefinito sullo smartphone e attivazione/disattivazione dell’ANC. Infine la certificazione IPX4 ci viene incontro quando piove o facciamo sport.

Dopo qualche settimana di utilizzo possiamo affermare che Padmate ha rilasciato un altro prodotto di ottima qualità. Buona la qualità musicale, con bassi corposi e alti ben distinguibili, e buona la qualità in chiamata soprattutto quando ci troviamo in ambienti rumorosi che spesso non permettono al nostro interlocutore di sentirci propriamente. E sicuramente possiamo promuovere la cancellazione del rumore: la differenza fra le modalità ANC ON e ANC OFF si sente, e quando è attiva siamo effettivamente più isolati dall’ambiente circostante concentrandoci maggiormente sulla musica in ascolto. Attenzione però all’uso della cancellazione del rumore, in quanto in alcuni momenti come in strada a piedi o in bicicletta non dobbiamo trascurare l’attenzione ai rumori circostanti per non incorrere in incidenti.

Le nuove Padmate PaMu Quiet sono disponibili sulla pagina Indiegogo dell’azienda al prezzo di lancio di $89 – pari a circa €75 al cambio attuale – mentre al prezzo di $99 (circa €83) è possibile aggiungere una custodia rigida ed un laccetto in pelle.