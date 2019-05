Sony AF9 OLED

Di Antonino Caffo, 10 Maggio 2019

L’eroe della nuova linea TV Master Series di Sony è l’AF9, un OLED di fascia alta acclamato da molti come il punto di riferimento di un intero settore. È caratterizzato da una tecnologia di elaborazione delle immagini all’avanguardia, presenta un aggiornamento della tecnologia audio Sony Acoustic Surface e introduce l’ultima versione del sistema operativo Android. È, in breve, un must-have. Ma nella versione che abbiamo provato, quella da 65 pollici, ha un prezzo di 4 mila euro (per la precisione 3.999) per il quale ci si chiede se oggi valga la pena spendere così tanto visto che la fuori la richiesta è scesa di molto per gli OLED 4K.

Tutto sulla AF9 OLED

Design e hardware (↑)

Molto simile al suo predecessore, il Sony A1, la AF9 presenta un pannello poggiato all’indietro e supportato da un cavalletto che incorpora elettronica, audio e connettività. Lo stand stesso è stato sostanzialmente riprogettato rispetto al precedente e ora ospita tre connettori per il suono e due woofer montati lateralmente.

La connettività include quattro ingressi HDMI, che supportano tutti il sottocampionamento a colori 4K 60p 4:2:0 10-bit, 4:4:4 e 4:2:2. C’è anche un’uscita audio digitale ottica, un ingresso mini jack AV, una porta LAN Ethernet e due USB. Con sorpresa, c’è anche un ingresso per la diffusione audio, che consente all’apparecchio di fungere da hub centrale in un sistema audio multicanale più grande. È indicativo della fiducia di Sony nella sua tecnologia Acoustic Surface, che essenzialmente fa vibrare lo schermo per produrre suoni. L’unica delusione, in quanto a dotazione, è la presenza di un telecomando standard e non più innovativo come qualcosa della concorrenza, che ha virato sul touch e su un sistema di navigazione più moderno. Ha però pulsanti dedicati a Netflix e Google Play e fa tutto il necessario, ma non possiamo fare a meno di pensare che uno schermo di questo reale meriti qualcosa di più.

Novità e punti cardine (↑)

Il sistema operativo è Android TV in un’iterazione aggiornata, un grosso miglioramento. I servizi di streaming includono Netflix e Amazon Prime Video, oltre a YouTube e una serie di altre piattaforme. Netflix supporta 4K e Dolby Vision, mentre Amazon offre 4K e HDR10; YouTube può trasmettere dal canto suo in streaming a 2160 p.

Andiamo al sodo. L’AF9 ha una qualità dell’immagine a dir poco sensazionale. Tutti i soliti tratti OLED sono qui ben integrati: neri perfetti e colori vibranti, ma qualificati da una superba performance che attira ancora più dettagli e profondità dalle immagini HDR 4K. Il supporto HDR copre HDR10, HLG e Dolby Vision e non ha problemi. Il processore X1 Extreme, grazie al chip XI Ultimate, vanta novità essenziali, come la innovativa elaborazione delle immagini, il remastering in HDR e il Pixel Panel, che migliora ulteriormente colore e contrasto.

Quando si parla di audio, l’AF9 è una classe a parte. L’implementazione di Acoustic Surface+ è eccellente e l’aggiunta di un attuatore centrale pone lo schermo al centro di dialogo, con i woofer montati lateralmente che aggiungono un peso notevole alla resa.

Chi è alla ricerca di performance OLED 4K impeccabili ha trovato nell’AF9 di Sony la risposta definitiva. È favoloso con i contenuti 4K HDR e fa un ottimo lavoro anche con gli SDR in HD. Il concorrente più temibile dell’AF9 è il Panasonic FZ952 che, con il suo altoparlante Dynamic Blade powered by Technics, è l’unico altro pannello in grado di eguagliare le prestazioni audio dell’AF9. La luminosità è praticamente identica anche se l’FZ952 ha un leggero vantaggio nella fedeltà dei colori, grazie alla tecnologia Dynamic LUT. Per molti, una decisione sull’acquisto si ridurrà probabilmente a considerazioni sul design ma sta di fatto che con l’AF9, Sony ha creato qualcosa di epico. Potrebbe non essere il migliore nel rapporto qualità-prezzo ma il risultato è davvero magistrale.