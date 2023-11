Recupera i dati persi o cancellati per errore con Stellar Data Recovery (offerta Black Friday)

Più spesso di quello che si pensi capita di avere la necessità di recuperare i dati persi o cancellati per errore da PC, smartphone Android, iPhone e Mac. Non si tratta però di un’operazione semplice, dato che nove persone su dieci non sanno dove mettere mano. In loro aiuta arriva la soluzione Stellar Data Recovery, un potente software di recupero file completamente personalizzabile e, soprattutto, efficace. Ecco il link all’offerta del Black Friday.

Da più di 30 anni Stellar Data Recovery è uno dei punti di riferimento tra i migliori programmi di recupero dati persi o cancellati disponibili nel mercato. Merito di ricerche personalizzabili, un’ampia libreria di tipologia di file e una capacità di scansione profonda.

Recuperare dati persi o cancellati per errore con Stellar Data Recovery.

Il software Data Recovery dell’azienda Stellar offre un avanzato tool di recupero dati, che si distingue rispetto alla concorrenza per la sua semplicità d’uso e per l’efficacia ampiamente dimostrata. Il programma consente di recuperare foto, video, documenti, e-mail e molto altro ancora da hard disk, chiavette USB, schede di memoria, ecc.

Tra i principali vantaggi del software segnaliamo la sua affidabilità, sicurezza e accuratezza, la possibilittà di recuperare i dati anche da unità crittografate, corrotte, formattate o infette da virus, e infine il recupero di diversi tipi di file da più dispositivi.

Nella sua versione gratuita consente di provare le funzionalità del tool e ricevere un’anteprima dei file recuperabili. Per effettuare il recupero, invece, bisogna attivare una delle licenze disponibili.

In occasione del Cyber Monday sono disponibili sconti fino all’84% sul pacchetto di Windows, con prezzi a partire da $49,99 anziché $309,92.

