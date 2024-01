Redmi Buds 3 Pro: auricolari Xiaomi in SCONTO di 40€

Gli auricolari Redmi Buds 3 Pro sono la proposta perfetta se stai cercando un prodotto di ottima qualità ma a un prezzo imbattibile. Infatti, solo per poco, sono disponibili a un prezzo scontato di ben 40€ sullo store ufficiale Xiaomi! Non farteli scappare, finché sei in tempo.

Auricolari a prezzo da BLACK FRIDAY: Redmi Buds 3 Pro

Immergiti in un’esperienza sonora avvolgente e senza distrazioni con gli auricolari Redmi Buds 3 Pro firmati Xiaomi. Grazie a una potente cancellazione del rumore, fino a 35 dB, potrai ascoltare la musica o fare chiamate di lavoro ovunque vorrai, personalizzando la tua esperienza!

Il rilevamento scena AI, inoltre, regola la profondità della cancellazione adattiva del rumore, garantendo un’esperienza sonora ottimale in ogni situazione. La praticità è al centro di questa esperienza audio: la ricarica rapida ti consente di utilizzare gli auricolari fino a tre ore con soli dieci minuti di ricarica, garantendoti la massima comodità anche durante gli spostamenti. Inoltre, la custodia inizia automaticamente la ricarica quando si trova entro la portata, assicurandoti di avere sempre a disposizione la massima potenza anche quando non hai riposizionato gli auricolari nel case.

L’audio di qualità è garantito dalla bobina a diaframma da 9 mm, regolato dai laboratori di acustica interni di Xiaomi. Questo assicura un suono ricco, dettagliato e avvolgente per farti godere appieno della tua musica, podcast o anche delle semplice chiamate.

Gli auricolari di Xiaomi sono progettati per accompagnarti in lunghe sessioni d’ascolto senza interruzioni, sempre con la migliore resa possibile. Sperimenta il massimo della qualità audio e della praticità con questi fantastici sauricolari, aggiungili al tuo carrello finché è attivo lo sconto di 40€! Xiaomi, inoltre, ti garantisce un’ottima disponibilità e una validissima assistenza, anche dopo aver acquistato. Per cui, non perdere l’occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.