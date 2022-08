Redmi Note 11 Pro+: display WOW, cam multipla e ricarica a 120W (-23%)

L’offerta Amazon di oggi sul bellissimo Redmi Note 11 Pro+ 5G è una di quelle che capitano una volta ogni tanto e non puoi assolutamente fartela scappare. Il validissimo smartphone di fascia media di Redmi, infatti, è in offerta ad appena 307€ grazie allo sconto del 23%; inoltre, ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

Nonostante il prezzo a buon mercato, il device del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Redmi Note 11 Pro+ 5G precipita su Amazon: è un vero affare d’oro

Realizzato con una buona scelta di materiali che gli dona un look & feel minimal e piacevole, il device monta un display AMOLED ad altissima risoluzione super fluido con la frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Sotto il telaio il potente processore octa core avvia in un istante anche le applicazioni più pesanti, mentre sul retro la fotocamera multipla posteriore monta un sensore principale da 108 MP per foto ad altissima risoluzione.

Redmi Note 11 Pro+ 5G, inoltre, è uno dei pochissimi smartphone che in questa fascia di prezzo monta una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W: da scarico bastano poco più di 20 minuti caricarlo al 100% e tornare a utilizzarlo per molte altre ore.

Metti subito nel carrello il bellissimo smartphone di Redmi fintanto che è ancora in offerta su Amazon con il 23% di sconto. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa già domattina senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.