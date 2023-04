Redmi Note 12 5G: il nuovo BEST BUY di Xiaomi a un super prezzo su Amazon

Neanche il tempo di arrivare in Italia che il nuovo Redmi Note 12 5G ha da subito fatto il pieno dei consensi tra gli addetti ai lavori, finendo dritto dritto nella ristretta cerchia dei nuovi best buy di questo inizio anno. Merito di un’autonomia super, dell’innovativo processore e di un display più che convincente. Il prezzo? Di listino costa 299 euro, ma oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 237 euro, grazie allo sconto del 21%.

Redmi Note 12 5G in sconto del 21% su Amazon

Al lancio Xiaomi offriva un prezzo scontato di appena 20 euro rispetto a quello di listino, ossia 279 euro. Ora, a distanza di meno di un mese dall’uscita, il nuovo best buy del colosso asiatico si trova in offerta su Amazon a oltre 40 euro in meno rispetto al prezzo di lancio. Un’occasione dunque da non perdere, per un telefono che ha tutte le qualità per imporsi tra i medio gamma compresi nella fascia di prezzo tra i 200 e 300 euro.

Gli elementi distintivi del Redmi Note 12 5G sono l’eccellente autonomia (al termine di una tipica giornata stress si arriva con una carica residua intorno al 50%), il luminosissimo display AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ con refresh rate a 120 Hz(quando diciamo luminosissimo ci riferiamo al picco di 1.200 nits), e l’ottimo Snapdragon 4 Gen 1, che si candida a diventare il processore di riferimento per i medio gamma più economici.

Se sei alla ricerca di uno smartphone dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo, lo Xiaomi Redmi Note 12 5G ha tutto per diventare il tuo nuovo telefono. Cogli al volo l’offerta di queste ore di Amazon e risparmia così oltre 60 euro rispetto al prezzo di listino di uno smartphone presentato in Italia neanche un mese fa.

