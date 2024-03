Redmi Note 12 Pro 8+256GB in super offerta a 249 euro da Unieuro (Solo Online)

Tra le offerte Solo Online di Unieuro segnaliamo quella che ha per protagonista il Redmi Note 12 Pro nella configurazione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, in vendita a 249 euro invece di 399,90 euro. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni: la promozione include anche le spese di spedizione gratuite e il pagamento in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

Display AMOLED a 120 Hz, ricarica turbo a 67W e fotocamera superiore alla media con stabilizzazione ottica: questi i principali punti di forza del Note 12 Pro di Redmi, che da tempo ha raggiunto lo status di miglior medio gamma nella fascia tra 200 e 300 euro.

Redmi Note 12 Pro in offerta a 249 euro sul sito di Unieuro

Il sensore fotografico Sony IMX766 montato sulla versione Pro Note 12 è lo stesso scelto da tanti altri smartphone di fascia nettamente superiore. Questo rende il comparto fotografico del telefono Redmi una spanna sopra gli altri, considerando la fascia di prezzo a cui viene venduto.

Un altro fiore all’occhiello è il display da 6,67 pollici Flow AMOLED in grado di restituire una gamma ancora più ampia di colori e con un elevato contrasto, per un’esperienza di visione oltremodo che nitida. In più c’è il supporto al refresh rate a 120 Hz, che restituisce un’esperienza d’uso goduriosa.

Da segnalare infine la ricarica turbo a 67W, grazie alla quale sono sufficienti 15 minuti appena per ottenere un’autonomia di un intero giorno.

Redmi Note 12 Pro, nella configurazione 8+256GB, è in offerta a soli 249 euro sul sito unieuro.it. Se si devono affrontare altre spese in questo periodo, è possibile scegliere di pagare in tre rate a interessi zero da 83 euro al mese.

