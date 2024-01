Redmi Note 12S è in CADUTA LIBERA su eBay: oggi lo paghi APPENA 169€

Redmi Note 12S è la prova definitiva di quanto un budget phone Android possa essere di design, potente e molto conveniente da acquistare. A tal proposito, quest’oggi il telefono del colosso cinese è in vendita su eBay a un prezzo davvero niente male.

Il merito è senza ombra di dubbio dello sconto immediato del 15% che fa crollare il prezzo ad appena 169€ con tanto di consegna gratuita.

Il budget phone Redmi Note 12S è in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente

Nonostante il costo evidentemente molto conveniente, lo smartphone a marchio Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze quotidiane sotto tutti i punti di vista: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Redmi Note 12S monta un bel pannello AMOLED super smooth a 90Hz perfetto per guardare video fino a risoluzione Full HD+, mentre sotto il telaio trovare posto un potente processore MediaTek con 6 GB di RAM e con una mega batteria da 5000 mAh. Inoltre, con lo smartphone Android di Redmi puoi scattare tutte le foto che vuoi grazie al modulo fotografico triplo con sensore principale da ben 108MP.

Con queste premesse hai ben chiaro quanto di buono c’è nello smartphone Redmi nonostante il prezzo di vendita ridicolo su eBay; fatti furbo e acquistalo subito per riceverlo direttamente a casa senza costi di spedizione extra.

