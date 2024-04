Redmi Note 13 Pro in SCONTO SHOCK: compralo ora col COUPON SEGRETO

Continuano le promozioni uniche messe a disposizione da eBay. Solo per oggi, hai la possibilità di portarti a casa il potentissimo Redmi Note 13 Pro di Xiaomi ad un prezzo mai così basso prima. Lo trovi di base a 244,00 euro, ma sfruttando questo coupon segreto il risparmio è assicurato. Ti basta inserire XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento e vedrai la cifra finale calare fino a 207,40 euro. Con tanto di spedizione gratuita e garantita in qualche giorno. Ne devi approfittare oggi stesso, così da avere uno smartphone potentissimo ad un prezzo mai così competitivo.

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Redmi Note 13 Pro: 8 GB di RAM e 128 GB di ROM per un’efficienza totale

Il Redmi Note 13 Pro di Xiaomi è considerato uno dei migliori smartphone in assoluto per rapporto qualità-prezzo. Già a livello di design, lo trovi con un fantastico display da 6,67 pollici FHD+ in AMOLED, per prestazioni senza precedenti. Ti godi colori mai così vivi e dettagli precisi che potrai notare a vista d’occhio. Il tutto è accompagnato dal potente processore MediaTek Helio G99-Ultra, che dà il meglio di sé grazie agli 8 GB di RAM e ai 256 GB di memoria interna. Così da poter archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Il sistema operativo è Android, già disponibile nell’ultima versione in commercio.

Molto interessante la batteria, da 5000 mAh e con sistema di ricarica turbo charging da 67 W per raggiungere il 100% in men che non s dica. Lato comparto fotografico, la menzione d’onore va fatta per il sensore posteriore principale. Da 200 Megapixel e che è l’ideale per ottenere scatti sempre professionali e di qualità. Non mancano tutte le connettività, con la sola assenza del 5G.

Approfitta ora del codice segreto e ottieni questo bellissimo device ad un prezzo unico nel suo genere, non te ne pentirai.

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.