Redmi Pad SE 8,7 è ufficiale: compatto, doppia versione e prezzo accessibile

Dopo il modello da 11 pollici, presente dallo scorso anno in Italia, arriva da Redmi un nuovo tablet, questa volta più piccolo e compatto. Compatto, soprattutto, anche nel prezzo. Senza andare a discapito però di qualità e prestazioni. Redmi Pad SE 8.7 è proposto in due versioni, Wi-Fi e 4G, caratterizzate entrambe da display da 8,7 pollici, con dimensioni pari a 211,58 x 125,48 x 8,8 mm e un peso complessivo di 373 grammi.

Redmi Pad SE 8.7 e Redmi Pad SE 8.7 4G vantano un display da 8,7 pollici¹ con una luminosità fino a 600 nits e un rapporto di contrasto di 1500:1, che garantisce immagini vivaci anche in ambienti esterni. Con una profondità di colore a 10bit in grado di mostrare 1 miliardo di colori e un refresh rate fino a 90Hz, i tablet sono perfetti per ogni tipo di utilizzo, dalle normali attività quotidiane all’intrattenimento, film o videogiochi che sia.

Inoltre, i doppi altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos offrono un audio intenso e coinvolgente, per godersi al meglio film e musica.

Per chi ama la lettura, il rapporto d’aspetto 5:3 favorisce la navigazione e il leggere stesso, aggiungendo a tutto ciò la comodità di poter tenere il tablet con una sola mano. Offre inoltre due modalità, Paper e Classic, per migliorare il comfort e adattarsi allo stesso tempo alle diverse preferenze degli utenti e agli ambienti, sia in condizioni di piena luce che in stanze poco illuminate.

Sotto la scocca lavora un processore octa-core MediaTek Helio G85, e RAM da 4/6GB LPDDR4X e la memoria interna da 64/128GB EMMC 5.1 espandibile fino a 2TB. Anche la batteria è un punto di forza di questo tablet: 6.650mAh (tip) e ricarica rapida da 18W.

Lato imaging troviamo una camera anteriore da 5MP e da una posteriore da 8MP, il sistema operativo è Xiaomi HyperOS basato su Android 14. Il tablet viene proposto nelle colorazioni Grigio grafite, Verde aurora e Azzurro cielo.

Redmi Pad SE 8.7 4G è disponibile nella configurazione 4GB+64GB a 159,90€, con in omaggio la pad cover. Inoltre nel caso di nuovo utente mi.com, sarà applicabile uno sconto di 20€.

