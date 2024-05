Regali LAST MINUTE per la festa della mamma: a partire da SOLI 10€

Manca poco alla festa della mamma e sei ancora alla ricerca del regalo perfetto? Niente panico! Abbiamo selezionato per te 5 idee regalo last minute che faranno sicuramente felice la tua mamma. Dalla classica candela profumata ai prodotti di bellezza, passando per gli elettrodomestici utili, c’è qualcosa per tutti i gusti. Il bello è che questi regali sono anche in offerta, con sconti fino al 55%.

Quindi non solo sorprenderai tua madre con un pensiero speciale, ma potrai anche risparmiare. Preparati a scoprire le nostre proposte e a fare un figurone con un regalo dell’ultimo minuto.

Winzwon Idee Regalo festa della mamma, Regalo Mamma, Regalo di luce notturna intagliata con belle Frasi

Sorprendi tua madre con un regalo unico e significativo: la luce notturna intagliata con belle frasi di Winzwon. Questo regalo personalizzato esprime tutto il tuo affetto e la tua gratitudine verso la donna più importante della tua vita. La luce calda e soffusa crea un’atmosfera accogliente in qualsiasi stanza, mentre le dolci parole incise sul legno ricordano a tua madre quanto sia speciale per te. Un pensiero che unisce praticità ed emozione, perfetto per la festa della mamma. Approfitta dello sconto del 5% e regala a tua madre un sorriso, a 13,29€.

Faszin Asciugacapelli 2000W con Motore AC, Phon Capelli Professionale con 3 Impostazioni di Temperatura

Se tua madre ama prendersi cura dei suoi capelli, l’asciugacapelli professionale Faszin è il regalo perfetto. Con una potenza di 2000W e un motore AC, questo phon garantisce un’asciugatura rapida ed efficiente. Le 3 impostazioni di temperatura e il pulsante aria fredda permettono di adattare l’asciugatura ad ogni tipo di capello, mentre il diffusore e i 2 concentratori inclusi offrono la possibilità di creare diverse acconciature. Un regalo pratico e di qualità, scontato del 55% a soli 33,99€: un’occasione da non perdere per stupire tua madre!

BODY & EARTH Confezione regalo per la festa della mamma, 5 pezzi, rosa, gel doccia, burro per il corpo, crema per le mani

Coccola tua madre con la lussuosa confezione regalo BODY & EARTH. Questo set di 5 prodotti di bellezza al profumo di rosa è un’esplosione di benessere per il corpo e per i sensi. Il gel doccia, il burro per il corpo, la crema per le mani e la lozione per il corpo idratano e nutrono la pelle, avvolgendola in una fragranza delicata e femminile. Un regalo perfetto per dire “ti voglio bene” in occasione della festa della mamma, del compleanno o di qualsiasi altra ricorrenza speciale. Con uno sconto del 5%, è un’idea regalo da cogliere al volo asoli 21,42€.

Deborah Milano – Set Regalo Donna Trucco Occhi in Latta, Include Mascara Instant Volume con Olio di Melograno

Il set regalo trucco occhi di Deborah Milano è il pensiero ideale per le mamme che amano valorizzare il proprio sguardo. La confezione in latta racchiude due prodotti must-have: il Mascara Instant Volume con Olio di Melograno, per ciglia folte e definite, e la Matita 24 Ore 251 Black, per uno sguardo intenso e magnetico. La formula del mascara, arricchita con olio di melograno, nutre e protegge le ciglia, mentre la matita a lunga tenuta garantisce una resa impeccabile per tutto il giorno. Con uno sconto del 10%, questo set è un’ottima idea per fare un regalo di bellezza alla tua mamma con soli 9,81€.

Yankee Candle Candela profumata | Giara grande Un posto calmo e tranquillo | Candele a lunga combustione

Regala a tua madre un momento di relax e benessere con la candela profumata Yankee Candle “Un posto calmo e tranquillo”. Questa candela in giara grande offre fino a 150 ore di combustione, diffondendo nell’ambiente una fragranza avvolgente e rilassante. Le note di vaniglia, legno di sandalo e lavanda creano un’atmosfera di serenità e comfort, trasformando ogni stanza in un’oasi di pace. Un regalo pensato per le mamme che apprezzano i piccoli rituali di benessere quotidiano e amano prendersi cura di sé stesse. Con uno sconto del 9%, questa candela è un dono raffinato e scontato che dimostrerà tutto il tuo affetto, a soli 21,99€.

Sorprendere la tua mamma con un regalo last minute non è mai stato così facile e conveniente. Queste 5 idee, tutte in offerta su Amazon con sconti fino al 55%, ti permettono di trovare il pensiero perfetto per la festa della mamma, anche all’ultimo minuto.

Dalla luce notturna personalizzata ai prodotti di bellezza, passando per l’asciugacapelli professionale e la candela profumata, ogni proposta è un modo unico per dire “grazie” alla donna che ti ha dato la vita. Non aspettare oltre, scegli il regalo che fa per te e concludi l’acquisto in pochi click. La tua mamma merita il meglio!

