Regolabarba Philips: come dal barbiere ma a casa (-43%)

Goditi una barba come appena uscito dal barbiere grazie al Rasoio elettrico Philips Oneblade Rade. Un regolabarba semplicissimo da utilizzare e con cui non potrai commettere errori: anche la prima volta otterrai dei risultati eccezionali.

Acquistalo ora in promozione su Amazon con un risparmio di oltre 20€, arrivando a pagarlo solamente 29,99€.

Con Amazon Prime potrai inoltre richiedere una spedizione veloce gratuita su tutto il territorio nazionale italiano.

Una barba perfetta con il regolabarba elettrico Philips Oneblade Rade

Stai cercando un rasoio elettrico per poter sistemare in tutta facilità la tua barba? Ecco questo Rasoio elettrico Philips Oneblade Rade è proprio quello che stavi cercando. Grazie alla sua tecnologia oneblade ti consente di regolare, radere e rifinire la tua barba senza problemi con la sua doppia lama.

È dotato infatti di tre pettini regolabarba con aggancio a tre livelli: 1, 3 e 5 mm. Per poterlo utilizzare non ti servirà a forza la schiuma da barba poiché grazie alla sua tecnologia Wet&Dry sarai in grado di utilizzarlo sia sulla pelle asciutta che bagnata, con o senza schiuma. Inoltre è dotato di un sistema di doppia protezione che renderà la rasatura efficace sulla barba mantenendo però un tocco delicato sulla tua pelle.

Con un’intera carica è possibile utilizzarlo per ben 45 minuti che saranno più che a sufficienza per completare il lavoro. La confezione include oltre al manico ricaricabile: due lame Oneblade, i tre pettini regolabarba e un cappuccio di conservazione per mantenere il tuo rasoio sempre protetto e aumentare così la sua longevità.

Non farti scappare questa promozione ed acquista il prima possibile il tuo Rasoio elettrico Philips Oneblade Rade su Amazon a meno di 30€ risparmiando il 43% e pagandolo così solamente 29,99€.

