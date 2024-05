Rendi SMART casa con Echo Pop: l'altoparlante con ALEXA oggi è a PREZZO MINI

È ora di rendere sempre più smart casa con l’Echo Pop! Si tratta dell’Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, oggi disponibile su Amazon a soli 46 euro con uno sconto conveniente del 15%.



Echo Pop: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

L’Echo Pop è un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. È abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato.

Grazie alla compatibilità con Alexa puoi sfruttare i comandi vocali per riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. In più è possibile collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza.

Semplifica al massimo la tua vita e chiedi ad Alexa anche di impostare un timer, controllare il meteo, leggere le notizie, riordinare i tovaglioli di carta, effettuare una chiamata, rispondere alle tue domande e molto altro ancora. Ricorda che Alexa inizierà ad ascoltarti solo quando il tuo dispositivo Echo sentirà la parola di attivazione “Alexa” e l’indicatore luminoso diventerà blu.

Inoltre Echo Pop è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.



