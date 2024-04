Rendi SMART il televisore con il Chromecast con Google TV SCONTATISSIMO AL 30%

Da oggi in poi potrai trasformare il tuo televisore in una smart tv super innovativa con il Chromecast con Google TV! Al momento è disponibile su Amazon a soli 48 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli l’occasione al volo, gli articoli stanno andando letteralmente a ruba!

Chromecast con Google TV: funzionalità e modalità di utilizzo

Con il Chromecast con Google TV potrai avere sul tuo televisore tutto l’intrattenimento che vuoi: accedi a più di 400 mila film ed episodi di serie TV, oltre a milioni di brani musicali. In più puoi divertirti con lo streaming veloce e goderti le immagini cristalline con definizione fino a 4K e i colori più vividi con l’HDR.

Questo dispositivo ti consente di usare i comandi vocali per fare tutto: premi il pulsante dell’Assistente Google che trovi sul telecomando e chiedi di cercare specifici contenuti oppure film o serie TV in base al tuo stato d’animo, uno specifico genere, attore o altro ancora. Chiedi a Google “Cosa potrei guardare?” e usa il telecomando per controllare il volume, cambiare input, mettere della musica e visualizzare le risposte sullo schermo.

Nella schermata Home troverai tutti i film e i programmi TV a cui hai accesso grazie ai diversi servizi, riuniti in un unico posto, quindi non dovrai più passare da un’app all’altra per decidere cosa guardare.

Con il Chromecast puoi anche ricevere consigli personalizzati in base ai tuoi abbonamenti, alle tue abitudini di visione e ai contenuti che hai acquistato. Inoltre puoi controllare cosa succede in casa tua guardando il feed della Nest Cam sul televisore e controllare gli altri dispositivi connessi, ad esempio lampadine o termostati, senza dover mettere in pausa quello che stai guardando.

