Rendi SMART tutta casa con la Presa intelligente Shelly a soli 19 EURO

Per rendere tutta casa più smart, risparmiando contemporaneamente sulle bollette dell'energia elettrica, approfitta della promozione sulla Presa Intelligente Shelly Plus Plug S! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto conveniente del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli stanno per terminare!

Presa Intelligente Shelly Plus Plug S: funzionalità e modalità di utilizzo

La Presa Intelligente Shelly Plus Plug S è un ottimo gadget tech che ti permette di rendere più smart casa con ottimi risparmi in bolletta.

Potrai gestire i tuoi dispositivi elettrici da remoto tramite l’applicazione mobile o addirittura con comandi vocali tramite Alexa. Sull’app è possibile anche monitorare il consumo energetico dei tuoi apparecchi elettrici in tempo reale così da ottimizzare l’efficienza energetica della tua casa.

Inoltre è possibile personalizzare le indicazioni LED sulla presa smart in base al consumo energetico rilevato, offrendo un’esperienza visiva intuitiva e informativa a colpo d’occhio.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima e veloce in quanto l’installazione non prevede l’utilizzo di nessun programma esterno: basterà collegare il Shelly Plus Plug S alla presa di corrente e iniziare immediatamente a utilizzarlo.

Essendo compatibile con Alex, l’uso della presa è ancora più facile: con dei semplici comandi vocali potrai gestire tutti i tuoi elettrodomestici, monitorando l’energia consumata e programmando accensione e spegnimento in qualsiasi momento.

