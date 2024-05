Respira ARIA SANA in casa con il Purificatore Smart LEVOIT in OFFERTA SPECIALE

Per respirare aria sana e pulita anche dentro casa, procurati il Purificatore d’Aria Smart LEVOIT! Oggi è disponibile su Amazon a soli 186 euro con uno sconto conveniente del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitato!

Purificatore d’Aria Smart LEVOIT: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Purificatore d’Aria Smart LEVOIT ha un design moderno, adatto a qualsiasi stile di domestico per purificare in modo efficace ambienti grandi.

Il Tasso di consegna d’aria pulita arriva fino a 400 m³ orari: ciò significa che il dispositivo può cambiare l’aria una volta ogni 30min per una casa 83m². Tutto questo è dovuto alla VortexAir Tecnologia Brevettata che elimina la polvere dall’atmosfera facilitando soprattutto i soggetti allergici.

È dotato anche della Modalità Sonno a 24dB che garantisce un sonno confortevole, proprio come il rumore della pioggia leggera. In più è possibile spegnere la spia luminosa così da non creare disturbo nè di notte nè mentre si lavora.

Grazie al Sensore Laser e alla Tecnologia AirSight Plus, il purificatore può rilevare il particolato nell’aria e fornire informazioni in tempo reale sulla qualità dell’aria attraverso l’anello colorato a LED e il numero PM2.5 sul display, oltre a regolare automaticamente la velocità della ventola.

Il sistema di filtraggio può catturare particelle di grandi dimensioni come peli di animali domestici e particelle fino a 0,3 micron. Inoltre tramite VeSync app è possibile pianificare da remoto i programmi e verificare la durata del filtro.

Il Purificatore d'Aria Smart LEVOIT è disponibile su Amazon.

