Respira SANO in casa con l'Umidificatore d'aria Philips in PROMO SPECIALE

Umidificatore d’aria Philips 2000 Series: come utilizzarlo al meglio

L’Umidificatore d’aria Philips 2000 Series è un dispositivo perfetto per riempire la tua casa di aria pulita e confortevole.

È dotato di tecnologia NanoCloud che umidifica senza lasciare nessuna nebbiolina bianca né superfici bagnate. In più le 3 velocità della ventola e le impostazioni automatiche offrono le prestazioni e il comfort che si desidera: in questo modo può umidificare efficacemente qualsiasi stanza fino a 32 metri quadrati.

Un diffusore a 360° distribuisce l’aria umidificata in modo uniforme in tutta la stanza: il vapore generato permette un’umidificazione efficace, in particolare in stanze più grandi. Inoltre un sensore di umidità intelligente monitora l’aria ed esegue la regolazione automatica per mantenere l’umidità al livello desiderato: 40%, 50% o 60%.

Allo stesso modo un indicatore del livello dell’acqua segnala quando è necessario riempire il serbatoio e l’umidificatore si spegne automaticamente quando l’acqua si esaurisce.

La modalità di utilizzo risulta ancora più semplice grazie ad un display digitale che segnala il tasso di umidità in tempo reale con indicatori aggiuntivi per il livello dell’acqua, il timer e la modalità desiderata.

