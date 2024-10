Ricarica 3 dispositivi contemporaneamente con il Power Bank INIU a soli 16€

Vuoi una fonte di ricarica per il tuo smartphone sempre a portata di mano? Allora non farti scappare il Power Bank INIU da 20000mAh, oggi disponibile su Amazon a soli 16 euro grazie ad uno sconto del 25% ed un coupon aggiuntivo del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la doppia promozione è limitata nel tempo e gli articoli stanno per terminare!

Power Bank INIU da 20000mAh: massima energia sempre con te

Il Power Bank INIU da 20000mAh si contraddistingue per un’uscita aggiornata da 22,5W e per le ultime tecnologie di ricarica rapida PD3.0 & QC4.0. Questo vuol dire che assicura una velocità assoluta, così da poter caricare il tuo cellulare fino al 61% soltanto in 30 minuti.

A differenza degli altri caricatori esistenti sul mercato, questo modello ha una potenza così elevata da poter essere sfruttato anche per gli iPad: basti pensare che è in grado di caricare un iPad Pro fino al 34% in mezz’ora. Tra l’altro è dotato di una porta di ingresso & uscita USB-C per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo.

Un’altra caratteristica di spicco del power bank è la possibilità che offre di poter caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente grazie alla sua porta USB-C e alle due porte USB integrate. In più, può funzionare anche con dispositivi più piccoli come AirPods, cuffie Bluetooth, tracciatori fitness, orologi intelligenti e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.