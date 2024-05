Ricarica INSIEME iPhone e AirPods con il Caricatore Wireless in OFFERTA TOP

Dimentica i cavi ingombranti e disordinati per caricare il tuo smartphone! Da oggi puoi utilizzare il Caricatore Wireless per iPhone Anker, al momento disponibile su Amazon a soli 28 euro con uno sconto del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Anker Caricatore Wireless per iPhone: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Caricatore Wireless per iPhone Anker può alimentare 2 dispositivi contemporaneamente: mentre il supporto magnetico ricarica il tuo iPhone 12, ricarica i tuoi AirPods con la custodia di ricarica wireless utilizzando la base di ricarica sottostante.

La superficie di ricarica del telefono è regolabile: ricarica verticalmente o orizzontalmente e regola l’angolo di visualizzazione fino a 40° per guardare video o tenere sotto controllo i messaggi in arrivo.

La modalità di utilizzo è semplicissima infatti puoi caricare il tuo iPhone in modo più efficiente con una forte connessione magnetica e un facile allineamento per un’esperienza di ricarica ininterrotta. Inoltre ha due led sulla base che mostrano rapidamente lo stato di ricarica. Se gli indicatori lampaggiano in bianco, assicurati che non ci siano oggetti tra i tuoi dispositivi e la superficie di ricarica. Se, invece, gli indicatori sono bianchi fissi, i dispositivi sono correttamente in fase di ricarica.

Ti ricordiamo che il caricatore è compatibile con iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max e 12 Mini, e anche con AirPods 2 e AirPods Pro. Nella promozione è incluso un cavo di ricarica da 1,5 m da USB-C a USB-C e una garanzia di 18 mesi.

Oggi il Caricatore Wireless per iPhone Anker è disponibile su Amazon a soli 28 euro con uno sconto del 25%. Approfitta subito della promozione speciale, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.