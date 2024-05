Ricarica VELOCISSIMA con la Power Bank INIU in DOPPIO SCONTO

Una power bank super potente e compatta è tutto ciò che ti serve per scendere per strada senza doverti preoccupare che la batteria del tuo telefono si stia scaricando. Oggi su Amazon puoi acquistare una favolosa power bank di INIU usufruendo di un doppio sconto da paura. Ancora per pochissime ore, potrai ottenere questo prodotto con una detrazione dell’11% più un coupon del 50%, al prezzo finale d’acquisto che si attesta sui 16,49€.

Power Bank INIU: prendila al volo approfittando del doppio sconto su Amazon

Grazie alla sua grande capacità di 10.000 mAh, puoi offrire al tuo iPhone una doppia potenza, con l’iPhone 13 che si caricherà ben 1,6 volte. Dispone della funzione Magsafe con dei forti magneti incorporati di 1500 G, i quali riescono a offrire sempre e comunque un fissaggio forte del telefono durante la ricarica. I magneti funzionano solamente con iPhone 15, 14, 13 e 12 poiché compatibili con Magsafe. Durante la carica, data la compattezza e la leggerezza del prodotto in questione che aderirà perfettamente al telefono, puoi svolgere tutte le tue attività quotidiane, come chattare o scattare selfie, senza alcun problema.

In più, oltre alla ricarica magnetica, puoi tranquillamente caricare il tuo iPhone con cavo USB-C con potenza PD 20 W, la quale si dimostra 3,5 volte più veloce rispetto ai caricabatterie originali. Con l’acquisto di questo prodotto otterrai una garanzia di rimborso di 30 giorni e 3 anni di supporto tecnico a vita da parte del marchio INIU.

Affrettati e non lasciarti sfuggire quest’occasione: la power bank con Magsafe di INIU è disponibile su Amazon con un ottimo doppio sconto dell’11% più il 50% dato dal coupon, col prezzo finale d’acquisto fissato a 16,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.