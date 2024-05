Ricarica WIRELESS il tuo iPhone con il Caricatore Mag Safe a SOLI 9 EURO

Per avere una postazione di lavoro più libera e ordinata, sfrutta il Caricatore Mag safe Debbeny! Oggi è disponibile su Amazon a soli 9 euro con un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? Hai ancora poche ore a disposizione!

Caricatore Mag safe Debbeny: come utilizzarlo al meglio

Il Caricatore Mag safe Debbeny con potente aspirazione e volume ultra sottile, può caricare il telefono anche quando inserito nella custodia del telefono per una ricarica senza ostacoli. È compatibile con tutti i modelli di iPhone e con le AirPods Pro.

Offre diverse funzioni di protezione per garantire la sicurezza del tuo dispositivo durante la ricarica. Include protezione da surriscaldamento, cortocircuito e sovracorrente, riducendo efficacemente il rischio di surriscaldamento e sovraccarico. Inoltre, è realizzato in materiale ABS ignifugo e ha la certificazione FCC/CE/RoHS per garantire un’esperienza sicura.

Questo caricabatterie wireless magnetico ricarica il tuo iPhone dallo 0% al 100% in sole 2 ore e carica un iPhone al 50% in appena mezz’ora. Ciò significa che avrai sempre un’esperienza di ricarica veloce e sicura.

Il design del caricabatterie wireless consente di giocare facilmente, guardare film e video, ascoltare musica e recuperare e-mail o messaggi da qualsiasi angolazione. Con un cavo lungo 100 cm, è possibile utilizzare liberamente il dispositivo e caricare il telefono da qualsiasi luogo della vostra casa, ufficio o auto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.