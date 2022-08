Ricevitore audio, piccolo e potente è una BOMBA per lo streaming

Ci sono dispositivi che a volte riescono davvero a sorprendere per la loro natura. E’ il caso di questo ricevitore audio, così piccolo ma anche così potente e utile, da permetterti di trasmettere la musica dal cellulare/tablet/pc all’impianto stereo, senza la necessità di collegare dei cavi e con una qualità del segnale davvero ottimale. Basta premere il pulsante per connettersi immediatamente ai dispositivi audio. Queste si collegano automaticamente quando sono a portata di mano. Il tutto col vantaggio di poter controllare la riproduzione della propria musica preferita tranquillamente seduti sul divano o a tavola, spendendo appena 23€.

La scatolina magica della musica

Riproduci audio di alta qualità in modalità wireless da qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth tra cui smartphone, tablet o computer/laptop grazie a questo dispositivo. Il suo uso è super semplice: connetti via cavo l’adattatore audio al tuo impianto audio, poi associa il tuo smartphone o tablet con una sola pressione del pulsante, e in un battere di ciglia potrai goderti la tua musica preferita sul tuo stereo preferito.

Quando ti piace ascoltare musica in streaming wireless, questo adattatore Bluetooth supporta un’eccellente qualità audio, non ci sono cali di qualità in quanto il segnale è molto stabile. Il raggio di ricezione wireless può arrivare fino a 35 piedi in spazi aperti senza problemi di connessione: niente fruscii o cadute, e la qualità del suono è praticamente indistinguibile da quella del CD. E veramente piccolo, ed è pure ben fatto esteticamente.

Il ricevitore Bluetooth Esinkin consente quindi di creare una connessione wireless a diversi dispositivi portatili per adattarli a tutte le esigenze. Il ricevitore Bluetooth funziona con altoparlanti per PC, altoparlanti stereo, sistemi audio surround e ricevitori AV e trasforma gli altoparlanti in audio wireless. Fai tuo questo ricevitore audio con appena 23€, e goditi la musica con una qualità eccellente grazie al supporto di un device così piccolo ma anche così potente e utile. Le spese di spedizione sono gratuite. Ma fai in fretta, ci sono pochi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.