Col BLACK FRIDAY anche RICONDIZIONATO è bello: PC Desktop Lenovo a soli 110 euro!

Le offerte Black Friday, in pieno svolgimento su Amazon, riguardano anche prodotti ricondizionati. Così da avere uno sconto sullo sconto. Si tratta di prodotti sotto garanzia, testati prima di essere venduti e comunque sui quali avrai sempre l’impeccabile servizio di assistenza di Amazon. Questo Pc Desktop Lenovo è un vero affare! Con processore Intel i5, Ram 8Gb, SSD 256Gb, Pacchetto Office 2021, sistema operativo Windows 11 Pro e Chiavetta WI-FI per collegarsi anche senza fili, oggi lo paghi solo 110 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Pc desktop ricondizionato Lenovo: le caratteristiche

Lenovo Pc Desktop è già pronto all’uso, quindi non dovrai stare lì un’ora a litigare con cd di installazione. Monta il processore Intel i5, una discreta Ram da 8Gb, memoria con SSD 256Gb, Pacchetto Office 2021, il sistema operativo avanzato Windows 11 Pro, l’ultimo arrivato di casa Microsoft. E ancora, una utilissima Chiavetta WI-FI per collegarsi senza fili.

Non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Avrai garanzia di restituzione fino a 1 anno, oltre all’impeccabile assistenza Amazon. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Questo Pc Desktop Lenovo è un vero affare! Oggi lo paghi solo 110 euro!

