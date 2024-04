RICORDI INDELEBILI col Xiaomi Mi Photo Printer: ora in OFFERTA BOMBA

Ami fare foto tutti i giorni e immortalare ogni singolo ricordo sul tuo smartphone? E allora, perché non pensare di stampare alcuni dei tuoi migliori scatti e tenerli sempre con te? Invece che andare dal fotografo, ti consiglio di comprare oggi stesso il Photo Printer Xiaomi Mi. Potente e portatile, potrai averlo sempre con te al prezzo bomba di 59,99 euro. Amazon ha deciso di applicarci uno sconto del 14% che non puoi farti sfuggire, così il risparmio è incredibile.

Xiaomi Mi Photo Printer: stampi tutte le foto che vuoi alla qualità che sognavi

Questo fantastico Xiaomi Mi Photo Printer diventerà presto il tuo accessorio preferito, dopo averne scoperto le sue funzionalità uniche. Grazie alla nuova tecnologia AR, hai modo di scansione le tue foto. Sarà come registrare o caricare un video, ma potrai farlo durante la stampa delle foto così da sperimentare dinamiche di movimento uniche. Inoltre, con questa feature avai anche modo di vedere un breve video e ascoltare una colonna sonora inquadrando la fotografia stampata con l’app dedicata Xioami Home.

Presente il bluetooth 5.0, che dà modo di stampare ad una distanza massima di 10 m dallo smartphone, senza necessità di Wi-Fi. Ed è anche garantito il supporto per più device contemporaneamente, con la stampa in sqeuenza. Se sei preoccupato per la qualità, devi sapere che viene utilizzata una tecnologia ZINK senza inchiostro, con le immagini che vengono impresse tramite lo scambio termico su più stradi. Infine da segnalare la batteria ai polimeri di litio da 500 mAh, che garantisce una durata del device di 20 ore massimo.

