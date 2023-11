Addio autovelox e traffico con Saphe Drive Mini: super SCONTO!

Sei stanco del traffico e degli autovelox? Ecco il prodotto perfetto per te! Saphe Drive Mini oggi è in offerta per la Black Friday Week di Amazon! Il prezzo? Solo 50,49€ grazie al ribasso del 28%: porterai a casa un gioiellino che ti permetterà di risparmiare un sacco di soldi!

Multe e traffico? Non saranno mai più un problema!

Rilevare il traffico sulla strada e segnalare gli autovelox è una cosa davvero importante per moltissimi guidatori. Considerando le tante insidie che ogni giorno gli automobilisti devono affrontare, avere la possibilità di avere sempre un alleato alla guida è un qualcosa da non sottovalutare.

Grazie a Saphe Drive Mini, potrete farlo in modo semplice e sicuro! Il dispositivo è davvero compatto e si può posizionare con il supporto in dotazione nella propria auto senza alcuna difficoltà.

Il piccolo display centrale segnalerà sempre tutte le informazioni più utili: la presenza di autovelox, la media oraria sotto tutor o pericoli imminenti sulla strada. Il device si collega via bluetooth allo smartphone una volta entrati in auto: sfrutta la connessione dati cellulare per ottenere in tempo reale tutte le informazioni utili al guidatore.

Non è necessario mantenerlo sempre in carica: la batteria integrata è in grado di offrire un’autonomia di oltre 6 mesi anche con utilizzo piuttosto intenso. Basterà caricarlo una volta ogni tanto per averlo sempre pronto lì vicino al cruscotto. Bellissimo no? I due tasti permettono inoltre di segnalare alla community Saphe eventuali pericoli o autovelox sulla strada. La community è davvero folta e fa la forza di questo servizio.

Saphe Drive Mini è una perfetta idea regalo per Natale o più semplicemente può diventare il vostro migliore amico da auto. Il suo prezzo di soli 50,49€, grazie allo sconto Amazon della Black Friday Week del 28%, lo rende davvero interessante e impossibile da non comprare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.