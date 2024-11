Rimodulazione WindTre, pessime notizie: queste offerte costeranno di più

Il mercato della telefonia mobile in Italia è uno dei più ricchi di tutto il panorama mondiale. Tra provider maggiori e reti virtuali, esistono decine di possibilità diverse per poter godere di minuti, SMS e Giga di traffico dati a prezzi sempre più convenienti. A cui si è aggiunta negli ultimi anni la possibilità di avere anche una eSIM, ossia una scheda telefonica virtuale che si installa con un QR Code. Tra i provider più apprezzati, non si può non menzionare WindTre.

Che ha saputo costruirsi nel corso del tempo una nomea sempre più importante, a suon di promozioni uniche e pensate per ogni tipologia di esigenza. Visti gli ultimi sviluppi del mercato e la necessità di implementare infrastrutture sempre più efficienti, non mancano però le brutte notizie per gli utenti. L’ultima riguarda proprio una rimodulazione WindTre in arrivo, che comporterà un aumento dei prezzi di alcune delle offerte più diffuse.

Rimodulazione WindTre: quali offerte subiranno aumenti

L’ultima rimodulazione WindTre appena annunciata porterà ad un importante aumento dei canoni mensili da versare per poter usufruire di tutti i vantaggi previsti dalla propria offerta. In diversi casi si parla anche di due euro in più ogni mese, pena la rescissione istantanea del contratto. Ma quali sono le promozioni interessate?

Ad essere colpite sono tutte le offerte PLUS. Gli aumenti prenderanno il via già a partire dal prossimo 10 dicembre 2024, con il costo mensile che sarà adeguato da tutti i rinnovi successivi al 9 gennaio 2025. Per poter controbilanciare la notizia, WindTre ha deciso di regalare Giga extra di cui si potrà usufruire ogni mese.

“Ci sono stati importanti investimenti per il miglioramento della rete, con l’obiettivo di fornire alla clientela una connessione sempre più veloce e affidabile” il commento di WindTre in una nota ufficiale, con cui ha voluto motivare la rimodulazione. In caso non si vogliano accettare le modifiche, è possibile procedere con la rescissione del contratto tramite lettera raccomandata, PEC o andando in un punto vendita.