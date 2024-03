Ring Videocamera esterna, la sicurezza di casa oggi è super scontata! MENO 30 PER CENTO!

Ring Videocamera esterna con alimentatore plug-in è la soluzione perfetta, efficace ed economica, per tenere sotto controllo la vostra casa, senza dover far ricorso a costosi interventi di un tecnico installatore. E’ estremamente facile da montare, non ha batteria, utilizza il sistema elettrico di casa (niente paura, si collega tutto molto facilmente!) ed ovviamente è super smart come è giusto che sia un dispositivo del genere! E il costo? Super scontato! Oggi Amazon propone Ring Videocamera esterna con un clamoroso taglio del 30%! Il prezzo crolla: da 100 euro possiamo ora pagare Ring Videocamera esterna 70 euro! La sicurezza di casa non ha prezzo, e quando ce l’ha è in super offerta!

Di giorno e di notte

La qualità video è ovviamente un punto di forza di Ring Videocamera esterna. Dotata di risoluzione Full HD, offre immagini nitide e dettagliate sia di giorno che di notte. Grazie alla visione notturna avanzata, è in grado di registrare anche in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo la sicurezza anche durante le ore più buie.

La videocamera è progettata per resistere agli agenti atmosferici e alle intemperie, con un grado di protezione IP65 che la rende impermeabile alla pioggia e alla polvere.

Le funzionalità smart rendono Ring Videocamera esterna estremamente versatile:

Rilevazione di movimento avanzata: è possibile impostare delle zone di movimento per tenere sott’occhio una particolare zona

Con Live View si può controllare la casa in qualsiasi momento tramite l’app Ring

Comunicazione bidirezionale: parla, ascolta e guarda persone e animali domestici dal tuo telefono, tablet o da un dispositivo Echo

Per registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti esserti perso, è necessario abbonarsi al piano Ring Protect (con l’acquisto c’è un periodo di prova gratuita di 30 giorni).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.