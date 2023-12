Ripetitore Wi-Fi TP-Link Archer Air E3: superslim in SCONTO!

Ecco un prodotto che non solo migliorerà le prestazioni della tua rete Wi-Fi casalinga, ma lo farà in modo super discreto! Vi presentiamo il TP-Link Archer Air E3 con lo sconto del 10% su Amazon al prezzo di soli 98,99€. Tanta qualità in un ripetitore Wi-Fi plug and play!

Estendi la tua rete Wireless ad un prezzo super!

Negli ambienti molto grandi con necessità di ottenere una buona copertura del Wi-Fi è indispensabile prevedere l’acquisto di prodotti per estendere le capacità della rete stessa.

Grazie ai prodotti TP-Link, farlo non è difficile: basta trovare la soluzione giusta e la propria rete funzionerà in modo impeccabile.

Chi ha necessità di coprire al 100% la propria casa, può acquistare uno dei prodotti top di gamma della serie Archer: l’Air E5. Si tratta di un ripetitore Wi-Fi 6 Mesh che, abbinato al router giusto, è in grado di estendere in modo impeccabile la copertura di rete di appartamenti e case indipendenti.

Si tratta di un modello compatibile con la tecnologia AX, la più evoluta sul mercato e che può funzionare sia come access point che come ripetitore Wi-Fi.

Si tratta di un prodotto ultrasottile, si alimenta via USB-C e può essere posizionato su piani e mobili senza particolari problemi.

Una volta trovata la posizione giusta, lasciandosi magari guidare dall’app TP-Link dedicata, il processo di installazione richiederà pochissimi minuti. Il dispositivo si aggancia alla vostra rete esistente e ne estende le potenzialità. Come tutti i repeter e gli altri prodotti dell’azienda, anche questo mostra tutte le informazioni principali attraverso la sua app che permette di ottenere informazioni anche da remoto. In pochi semplici passaggi, avrete sempre tutto sotto controllo.

Il prezzo di questo ripetitore Wi-Fi oggi vi stupirà! Grazie alla promo Amazon che lo sconta del 10%, il TP-Link Archer Air E5 costa solo 98,99€. Si tratta di un prodotto di livello altissimo, dalle caratteristiche interessanti e dal design senza dubbio attuale. Compratelo subito per approfittare dell’offerta!

