Risiko BATMAN DC: il gioco da tavolo del CAVALIERE OSCURO è il FENOMENO del momento

Il fenomeno del momento è Risiko BATMAN DC. Proprio così: non solo tra gli appassionati di giochi da tavolo, ma anche tra le famiglie e i gruppi di giovani che si riuniscono spesso per trascorrere delle serate in allegria e spensieratezza, il noto gioco di Spin Master è diventato un must have in questi mesi. Un oggetto di culto e di moda, che anima la festa o il dopo cena, da giocare anche tra un piatto o un ballo e l’altro. Ma un gioco come questo, che si basa ovviamente sulle regole del classico Risiko, non è solamente una “questione di moda e di tendenza”, ma anche di qualità e intrattenimento.

Risiko BATMAN DC, il must have dei giochi da tavolo

I criminali più pericolosi di Gotham City hanno invaso le strade della città per impossessarsene una volta per tutte. Ogni giocatore nei panni di uno dei famosi supercriminali E.NIGMA, Mr Freeze, Catwoman, Bane, Joker e Harley Queen, proverà a conquistare la città attaccando e conquistando i vari distretti. C’è solo un imprevisto: BATMAN! Quando meno ce lo si aspetta, all’uscita dell’icona di Batman al lancio dei dadi, il supereroe scenderà in campo sconvolgendo il gioco. Al suo arrivo le truppe del supercriminale di turno saranno sconfitte, liberando il distretto dai cattivi e sconvolgendo le sorti della partita.

Ogni supercriminale ha in dotazione un’armata composta da SCAGNOZZI, MOTO, BLINDATI e così via, ben rappresentati da gradevoli e definite miniature in plastica. Il loro scopo è ovviamente conquistare e mantenere le aree conquistate: rinforzare strategicamente le vostre armate sui distretti della città sotto il vostro controllo, attaccate i distretti confinanti per ampliare il vostro dominio. Cercate di raggiungere il vostro obiettivo e sconfiggete i vostri avversari per restare gli unici rimasti sulla plancia e vincere! giocatori 2-4.

RisiKo! Il Gioco di strategia più amato in assoluto, lo è di più in questa edizione speciale ambientata nel mondo DC. Assumere i panni di uno dei Supercriminali di Gotham City, scendere in città per conquistarla pezzo per pezzo evitando la reazione degli avversari e cercando di fermare l’incognita impazzita, in questo caso costituita dalla figura dell’Uomo Pipistrello, credeteci sulla parola, è estremamente divertente.

Anche perché non è complicato e ci possono giocare tutti senza bisogno di ore di spiegazioni o tentativi. Ecco perché il gioco in questi mesi è diventato uno degli elementi cardine per il successo di una festa o una serata tra amici. Non ci credete? Provatelo e poi fateci sapere. Alla fine costa solo 22€ con le spese di spedizione incluse. Una miseria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.