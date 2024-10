Risparmia 100€ sull'Apple iPhone 13 con lo sconto speciale di eBay

Sei pronto ad entrare nel mondo Apple spendendo davvero pochissimo? Oggi hai l’occasione giusta! Su eBay è disponibile l’Apple iPhone 13 a soli 499 euro con uno sconto conveniente del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tutte le caratteristiche tecniche dell’Apple iPhone 13

L’Apple iPhone 13 è uno degli smartphone più desiderati in assoluto, ed oggi puoi acquistarlo ad una spesa davvero minima.

Questo modello è dotato di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2532×1170 pixel che permette di avere immagini dai colori brillanti e i particolari minuziosi, in qualsiasi condizione di luminosità esterna. Anche la connettività è eccellente grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet velocissima e sempre super stabile.

Un’altra specifica importante del dispositivo è la sua batteria super potente che regala un’autonomia davvero estesa che supera le 24 ore, così da poterlo utilizzare senza preoccupazioni per un giorno intero. In più, grazie alla ricarica veloce, potrai ottenere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Lo smartphone, tra l’altro, ha una fotocamera da 12 megapixel che permette di scattare foto di buona qualità e di registrare video in 4K super stabili anche nelle ore notturne. In più il suo disco interno ha una memoria da 128 GB di RAM, quindi davvero grande per poter archiviare qualsiasi tipologia di file.

Oggi su eBay è disponibile l’Apple iPhone 13 a soli 499 euro con uno sconto conveniente del 17%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.