Risparmia 100€ sull'HONOR Pad 9: ne rimangono pochissimi su Amazon

Ecco per uno dei tablet più innovativi sul mercato che oggi puoi portare a casa ad un prezzo stracciato! Parliamo dell’HONOR Pad 9, al momento disponibile su Amazon a soli 249 euro con un mega sconto del 29%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, sono a disposizione gli ultimissimi articoli a disposizione!

HONOR Pad 9: tutte le caratteristiche tecniche

L’HONOR Pad 9 è un tablet multifunzionale ottimo sia da portare a lavoro che da utilizzare a casa per l’intrattenimento quotidiano.

In primis, vanta uno schermo per la protezione degli occhi HONOR estremamente nitido da 2,5K e 12,1″, dinamico e liscio così da offrire dettagli delicati e colori brillanti in qualsiasi condizione di luce esterna.

Anche dal punto di vista audio è dotato di un layout a 8 altoparlanti surround con due altoparlanti nella parte inferiore che garantiscono un’esperienza acustica coinvolgente ed immersiva per qualsiasi contenuto multimediale. Inoltre, grazie alla tecnologia di potenziamento vocale bidirezionale di HONOR, la cancellazione del rumore di sottofondo e l’ottimizzazione vocale sono combinate in modo efficiente.

Un’altra specifica importante è la sua piattaforma mobile Snapdragon 6 Gen 1 con un processo di produzione di alta qualità a 4 nm che permette di effettuare qualsiasi operazione in modo più fluido che mai. Per finire, la combinazione di 256 GB e 16 GB di memoria ti consente di archiviare film e musica ogni volta che lo desideri e in modo sicurissimo.

Oggi l’HONOR Pad 9 è disponibile su Amazon a soli 249 euro con un mega sconto del 29%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, sono a disposizione gli ultimissimi articoli a disposizione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.