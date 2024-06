RISPARMIA 140 EURO sulle Cuffie on-ear Sony: ULTIMISSIME a disposizione

Vuoi immergerti nella tua musica preferita con la massima comodità? Abbiamo la soluzoe che fa per te! Oggi le Cuffie Wireless on-ear Sony sono disponibili su Amazon a soli 281 euro con uno sconto bomba del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie Wireless on-ear Sony: audio impeccabile e comfort duraturo

Le Cuffie Wireless on-ear Sony rappresentano un vero e proprio must-have per chi ama immergersi nella musica con il massimo comfort.

Sono dotate del nuovo Processore Integrato V1 che massimizza l’effetto dell’Eliminazione del Rumore HD QN1 così da non percepire nessun disturbo esterno in qualsiasi ambiente ti trovi. Inoltre la funzionalità di Adaptive Sound Control regola automaticamente le impostazioni audio in base al luogo circostante e all’attività svolta.

Si caratterizzano per la funzione Speak-to-Chat che permette di mettere automaticamente in pausa la musica quando vuoi parlare. La qualità di ascolto è impeccabile anche durante le telefonate grazie alla tecnologia di rilevamento della voce e alla nuova struttura di riduzione del rumore del vento.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello degli auricolari Sony: puoi ascoltare musica fino a 30 ore no-stop quindi non dovrai preoccupare di ricaricarle anche nei lunghi viaggi. Per di più hanno una custodia pieghevole per trasportarle ovunque, e puoi accoppiarle anche a due dispositivi in contemporanea.

Oggi le Cuffie Wireless on-ear Sony sono disponibili su Amazon a soli 281 euro con uno sconto bomba del 33%. Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.