Risparmia 160€ sulla Smart TV TCL da 55": il cinema a casa tua a prezzo schock

Vuoi cambiare televisore e non sai quale scegliere tra i tanti modelli in commercio? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dello Smart TV TCL QLED da 55”, oggi disponibile su Amazon a soli 479 euro con un mega sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere nono capita tutti i giorni!

Smart TV TCL QLED da 55”: tutte le specifiche tecniche

La Smart TV TCL QLED da 55” è un vero e proprio concentrato di potenza che permette di immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti così come se fossi al cinema.

Si contradistingue per la tecnologia all’avanguardia Quantum Dot che riproduce un’infinità di colori e sfumature così da offrire immagini brillanti e realistiche con qualsiasi condizione di luce esterna: in questo modo ti sentirai sempre al centro dell’azione per quanto riguarda film, serie tv e anche videogiochi.

In più questo modello dispone di Full Array Local Dimming che migliora ulteriormente la tua esperienza di visione, grazie a immagini con contrasti netti, neri intensi e bianchi brillanti.

Allo stesso tempo l’effetto audio risulta essere sempre super intenso grazie al Dolby Atmos con il quale potrai essere trasportato al centro delle scene che ami godendo di un suono avvolgente ed estremamente realistico. Per finire, la modalità di utilizzo è ancora più semplice grazie al controllo vocale Google Assistant hands-free integrato e alla compatibilità con Alexa.

