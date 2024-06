RISPARMIA 360 EURO sulla Soundbar Bose di ULTIMA GENERAZIONE

Se vuoi trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica, approfitta della super offerta sulla Soundbar Bose Smart Ultra! Oggi è disponibile su Amazon a soli 639 euro grazie ad un mega sconto del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 360 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensil con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è davvero unica, non fartela scappare!

Soundbar Bose Smart Ultra: funzionalità e modalità di utilizzo

La Soundbar Bose Smart Ultra è un gioiellino nel settore audio che ti farà immergere nei tuoi contenuti musicali preferiti, e non solo!

Si tratta di un diffusore wireless top di gamma dotata di Dolby Atmos e della tecnologia TrueSpace Bose che separa i suoni e li colloca in diverse zone della stanza, per un’esperienza di audio spaziale immersiva.

Inoltre, sfruttando la funzionalità A.I. Dialogue Mode, il dispositivo bilancia voce e suono surround per dialoghi ultra nitidi: questo vuol dire che grazie a questo diffusore audio surround non perderai più una parola dei tuoi personaggi preferiti.

Per di più dispone di sei trasduttori, inclusi due diffusori dipolo up-firing con progettazione personalizzata, così che lo spazio ti sembrerà inondato dal suono da ogni direzione, perfino dall’alto: sperimenterai un’esperienza immersiva come mai prima d’ora!

La soundabar è anche compatibile con Amazon Alexa: puoi controllare facilmente i tuoi contenuti di intrattenimento, le attività quotidiane e accedi alle informazioni che desideri usando semplicemente i comandi vocali ogni volta che lo desideri.

