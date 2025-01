Risparmia più di 100€ sull'Apple iPhone 15: occasione unica su Amazon

In cerca di un nuovo smartphone? Se vuoi un modello super performante ma ad un prezzo competitivo, punta tutto sull’Apple iPhone 15! Oggi è disponibile su Amazon a soli 899 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

In questo modo potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPhone 15: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che garantisce performance incredibili grazie ad un a serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

Il suo fiore all’occhiello è il potentissimo chip A16 Bionic che offre funzioni evolute per quanto riguarda operazioni di ogni tipo come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Un’altra specifica importante dello smartphone è la sua fotocamera principale da 48MP con cui potrai divertirti a realizzare foto e video di livello professionale, dalle tonalità brillanti e i particolari minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

La batteria potentissima non è da meno tanto da offrirti un’efficienza energetica davvero straordinaria con un’autonomia che supera le 24 ore. In più, la sua memoria interna da 256 GB è enorme così potrai archiviare qualsiasi tipologia di file e contenuto multimediale in maniera rapida e sicura.

Per finire, questo modello risulta super resistente con un design impermeabile e realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio.

