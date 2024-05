RISPARMIA PIU' DI 500€ sull'Apple MacBook Air 2023 con chip M2: BOMBA Amazon!

Amazon ha lanciato una promozione strepitosa su uno dei pc portatili più innovativi del momento! Si tratta dell’Apple MacBook Air 2023 con chip M2, oggi disponibile su Amazon a soli 1.349 euro con un mega sconto del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 530 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è davvero irripetibile, non fartela scappare!

Apple MacBook Air 2023 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2023 con chip M2 ha uno spettacolare display Liquid Retina che ti dà ancora più spazio per fare quello che vuoi. E il suo guscio in alluminio 100% riciclato è incredibilmente sottile e leggero.

Con questo gioiellino è possibile fare più cose in meno tempo grazie ad una potente CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata. Inoltre, sfruttando l’efficienza del chip M2, la batteria del tuo MacBook Air è potentissima con un’autonomia che ne garantisce l’utilizzo per l’intera giornata senza alcuna preoccupazione.

È dotato di un display Liquid Retina ad alta risoluzione da 15,3″ che ha 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, per immagini brillanti e dettagli incredibili. In più ha un design senza ventola: è completamente silenzioso anche quando lavora sodo.

Ci sono migliaia di app ottimizzate per i chip Apple, e anche quelle che usi di più, come Microsoft Excel, PowerPoint, Adobe Creative Cloud e Google Workspace, vanno a tutta velocità su macOS. E nel tempo il tuo MacBook Air resterà sicuro e in perfetta efficienza, grazie agli aggiornamenti software gratuiti.

